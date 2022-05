Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrzeugführer in Beckeln

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 01. Mai 2022, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus Wildeshausen gegen 17:00 Uhr die Landesstraße 341 aus Groß Köhren in Richtung Colnrade. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe wurde mit 5500 Euro angegeben.

