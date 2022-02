Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Ei beworfen

Jena (ots)

Als eine 19-Jährige am Donnerstag auf dem Heimweg war, verspürte sie urplötzlich Schmerzen am Kopf. Schnell war auch die Ursache gefunden - jemand hatte sie mit einem rohen Ei beworfen und am Hinterkopf getroffen. Zum Tatzeitpunkt befand sich die junge Frau gerade im Philosophenweg Ecke Berghoffsweg in Jena. Eine Person, welche als Täter in Frage kam, konnte nicht erblickt werden. Somit bleiben vorerst die Beweggründe, als auch der Täter, unbekannt. Die Ermittlungen und eine Anzeige wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell