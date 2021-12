Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kollision mit parkendem Auto

Offenburg (ots)

Am späten Sonntagnachmittag kam es in der Weinstraße gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem VW Golf und einem geparkten Suzuki. Während ein vorausfahrender PKW-Fahrer nur knapp an einem, am Straßenrand geparkten, Auto vorbeischrammte, konnte eine nachfolgende 35-jährige Golf-Lenkerin eine Kollision mit dem Suzuki nicht mehr abwenden. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 23.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Alkoholisierung der 35-Jährigen konnte vor Ort durch einen durchgeführten Atemalkoholtest ausgeschlossen werden.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell