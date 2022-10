POL-ME: Alkoholkonsum mit Folgen - Ratingen - 2210040

Polizei Mettmann

Schwerwiegende Folgen hatte der morgendliche Weingenuss eines Ratingers am Freitag, den 07.10.2022.

Um 19:20 Uhr befuhr ein 45jähriger mit einem Pkw Volvo die Friedhofstraße in Ratingen in Richtung der Kreuzung Werdener Straße. An der Kreuzung hätte er eigentlich aufgrund des dortigen Stopp-Schildes anhalten müssen. Stattdessen beschleunigte er jedoch seine Fahrt und kollidierte mit dem Mercedes eines 51 Jährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt die Werdener Straße befuhr und von rechts kommend vorfahrtberechtigt in die Kreuzung einfuhr.

Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Anstatt am Unfallort stehen zu bleiben und die Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Unfallverursacher jedoch mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Nur durch Zufall kam es nicht zu weiteren Verkehrsunfällen, denn der Ratinger schaltete bei seiner Flucht zusätzlich das Fahrzeuglicht aus und missachtete das für ihn geltende Rotlicht an der Kreuzung Hauser Ring / Lintorfer Straße, wo es beinahe zu einer weiteren Kollision mit einem Pkw gekommen wäre.

Wenig später hielt der Flüchtige auf der Lintorfer Straße an, wo er durch die zwischenzeitlich gerufene Polizei der Wache Ratingen noch im Fahrzeug angetroffen und überprüft werden konnte. Bei der Kontrolle wurde ein möglicher Grund für die gefährlichen Fahrmanöver schnell klar, denn der Atemalkoholtest beim Fahrer lässt auf eine Alkoholkonzentration beim Flüchtigen von ca. 1,3 Promille schließen. Ursächlich für die Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt soll nach Angaben des Fahrers der Weinkonsum bereits in den Morgenstunden des Unfalltages gewesen sein. Der 45jährige muss sich nun für das Fahren eines Kfz unter Alkoholeinfluss, dem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und weiterer Verkehrsgefährdungen im Rahmen seiner Flucht verantworten. Sein Führerschein verblieb bereits direkt nach der Tat in sicherer Verwahrung der Polizei.

Zeugen und Zeuginnen des Unfalls, im Besonderen auch für den Beinaheunfall an der Kreuzung Hauser Ring / Lintorfer Straße, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Ratingen (Tel.: 02104-9826210) zu wenden.

