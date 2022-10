Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter bedroht Autofahrerin mit Waffe - Monheim am Rhein - 2210037

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat eine Autofahrerin und ihren Beifahrer am Freitag (7. Oktober 2022) gegen 12.30 Uhr in Monheim am Rhein mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Der Unbekannte und seine Begleiterin flüchteten unerkannt in Richtung Busbahnhof. Die Polizei sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 12.30 Uhr war eine 52-jährige Monheimerin gemeinsam mit ihrem 51 Jahre alten Beifahrer in ihrem Auto auf der Heinestraße in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 5 liefen ihren Angaben zufolge vor ihr mittig auf der Fahrbahn zwei Personen, ein Mann und eine Frau, die das Auto augenscheinlich nicht bemerkt hatten. Die 52-Jährige spielte daher mit dem Gaspedal, um auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin drehte sich der Mann um und gestikulierte mit den Armen.

Plötzlich soll der Mann in seine Innentasche gegriffen und einen schwarzen, pistolenähnlichen Gegenstand hervorgeholt haben. Mit der augenscheinlichen Waffe habe er in Richtung der Autofahrerin und ihrem Beifahrer gezielt und diese nach wenigen Sekunden wieder in der Jacke verstaut. Der Unbekannte und seine Begleiterin sollen anschließend in Richtung Busbahnhof geflüchtet sein. Die 52-Jährige alarmierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Der Mann und seine Begleiterin können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 1,90 m groß - schlank - kurze, dunkelblonde Haare - trug einen Drei-Tage-Bart - ungepflegtes Erscheinungsbild - trug dunkelblaue Arbeitskleidung - trug eine Jacke mit Reißverschluss - in der linken Hand hielt der Mann eine Getränkedose

2. Person

- weiblich - ca. 28 Jahre alt - ca. 1,65 m bis 1,70 m groß - schlank - schulterlanges, blondes Haar zum Zopf gebunden - gepflegtes Erscheinungsbild - trug eine pinke Daunenjacke und eine blaue Jeans

Die Polizei in Monheim am Rhein fragt: Wer hat die Situation beobachtet oder kann Angaben zu dem Unbekannten und seiner Begleiterin machen? Die Wache in Monheim ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

