POL-ME: 63-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt - Ratingen - 2210038

Mettmann (ots)

Am Freitagvormittag, 07. Oktober 2022, wurde eine 63-jährige Pedelecfahrerin von einem Skoda einer 28-Jährigen erfasst, als sie die Broichhofstraße südlich des Kreisverkehrs zur Volkardeyer Straße überqueren wollte. Die 63-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 10:50 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Skoda Scala die Broichhofstraße aus Richtung Kaiserswerther Straße kommend in südlicher Richtung. Sie passierte im Kreisverkehr die Einmündung zur Volkardeyer Straße und hatte die Absicht, die Broichhofstraße weiter in Richtung Am Hülserhof zu befahren.

Nach eigenen Angaben blickte die 28-Jährige auf ihr Navigationsgerät, als sie aus dem Kreisverkehr auf die Broichhofstraße abbog. Sie stieß mit der von links die Fahrbahn der Broichhofstraße querenden Pedelecfahrerin zusammen, welche zu diesem Zeitpunkt vorfahrtberechtigt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 63-jährige Pedelecfahrerin zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Alarmierte Rettungssanitäter sowie ein Notarzt versorgten die 63-Jährige erstmedizinisch und brachten sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 28-jährige Skodafahrerin blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell