Polizei Mettmann

POL-ME: 12 Jahre alter Ford Fiesta von Parkplatz gestohlen - die Polizei ermittelt - Wülfrath - 2210034

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 06. Oktober 2022, haben Unbekannte einen Ford Fiesta, welcher auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 137 abgestellt war, entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr stellte eine 80-jährige Wülfratherin ihren 12 Jahre alten Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wilhelmstraße in Wülfrath ab. Gegen 15.30 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und lud diverse Einkäufe in den Kofferraum. Neben ihrem Fahrzeug bemerkte sie einen weißen Transporter, stellte jedoch keine Personen in unmittelbarer Nähe fest.

Im Anschluss begab sich die Seniorin fußläufig zu einem nahegelegenen Geschäft um Fotokopien fertigen zu lassen und kehrte nur wenige Minuten später zum Parkdeck zurück. Hier stellte sie fest, dass Unbekannte ihren 12 Jahre alten roten Ford Fiesta entwendet hatten. Auch der weiße Transporter war nicht mehr auf der Stellfläche neben ihrem zuvor abgestellten Fahrzeug geparkt.

Die Wülfratherin informierte folgerichtig die Polizei, welche den Kleinwagen mit dem amtlichen Kennzeichen: ME - MH 942 trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nicht mehr antreffen konnte. Bisher liegen der Wülfrather Polizei keine konkreten Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Fahrzeuges oder den oder die Fahrzeugdiebe vor. Wie die Tatverdächtigen das Fahrzeug öffnen und starten konnten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen ein und schrieben das Fahrzeug zur internationalen Fahndung aus.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten roten Ford Fiestas, nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 / 9200 6180, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell