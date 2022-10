POL-ME: 20-jähriger Kreditkartenbetrüger gestellt - Hilden - 2210032

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 06. Oktober 2022, wurde ein 20-Jähriger bei dem Versuch, Nahrungs- und Genussmittel in einem Supermarkt an der Mittelstraße in Hilden mittels einer Kreditkarte zu erwerben, wegen Betruges festgestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und nahmen den jungen Mann vorläufig fest.

Das war geschehen:

Gegen 18:50 Uhr beabsichtigte ein 20-Jähriger, in einem Discounter an der Mittelstraße in Hilden Nahrungs- und Genussmittel von geringem Wert mittels einer Kreditkarte zu erwerben. Nach Angaben des Angestellten wurde bei dem Bezahlvorgang die Kreditkarte als gestohlen angezeigt und der Vorgang wurde abgebrochen. Der Marktleiter informierte folgerichtig die Polizei, die bei dem 20-Jährigen Bekleidungsstücke, die er augenscheinlich zuvor in mittels der Kreditkarte widerrechtlich erworben hatte, feststellte.

Die Beamten stellten die betrügerisch erworbenen Kleidungsstücke sicher und leiteten gleich mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein. Sie nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Hilden.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der junge Mann aus dem Gewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell