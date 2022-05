Polizei Hamburg

POL-HH: 220508-3. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.05.2022, 00:54 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Reeperbahn

Letzte Nacht ist in Hamburg-St. Pauli ein 24-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach ersten Erkenntnissen war der Geschädigte auf der Reeperbahn mit dem Unbekannten in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog dieser ein Messer und versetzte seinem Kontrahenten einen Stich in den Oberkörper. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Holstenstraße.

Der in Lebensgefahr schwebende 24-Jährige wurde unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Messerstecher führten nicht zu dessen Ergreifung.

Nachdem Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) die ersten Ermittlungen übernommen hatten, führen Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) diese nun fort.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlanke Figur - 180 - 185 cm groß - bekleidet mit einem grauen Jogginganzug und einem weißen Cap - führte eine schwarze Sporttasche mit sich

Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell