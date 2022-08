Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gegenverkehr übersehen

Am Donnerstag verletzte sich in Ulm ein Rollerfahrer bei einem Unfall mit einem Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr. Ein 26-Jähriger fuhr mit seinem VW in der Neuen Straße in Richtung Weststadt. Er bog nach links in die Schwilmengasse ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorroller. Dessen 69-jähriger Fahrer hatte Vorrang. Der Rollerfahrer konnte dem Pkw noch ausweichen, kam dabei zu Fall. Der Senior wurde von seiner Vespa geschleudert. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Roller schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. "Im Zweifel warten", rät die Polizei.

