LPI-SHL: Insel überfahren

Themar (ots) - Dieseldiebe trieben in der Zeit von Dienstag, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, ihr Unwesen auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Römhilder Straße in Themar. Sie zapften insgesamt 300 Liter "flüssiges Gold" aus einem abgestellten Bagger und einem Radlader ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

