POL-ME: Kollision nach medizinischem Notfall am Steuer? - Haan - 2209153

Am Donnerstagmittag des 29.09.2022, gegen 12.40 Uhr, kam es auf der Robert-Koch-Straße in Haan zur frontalen Kollision von zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr, die nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wahrscheinlich auf einen medizinischen Notfall beim Verursacher des Unfalles zurückzuführen ist.

Obwohl einem aus Richtung Alleestraße kommenden 65-jährigen Ford-Fahrer aus Haan, in einem von parkenden Fahrzeugen erzeugten Engpass seiner Fahrspur in Höhe der Hausnummer 10, ein Kleintransporter entgegenkam, bremste der 65-Jährige seinen silbernen PKW Mondeo-Kombi nicht ab. Stattdessen lenkte er das Fahrzeug auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, bis nahe an den linken Gehweg heran. Der 36-jährige Fahrer des entgegenkommenden Kleintransporters aus Bonn hingegen bremste seinen Peugeot Expert bis zum Stillstand ab, als er den auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Ford erkannte. Nach Angaben unbeteiligter Zeugen lenkte der 65-Jährige seinen Kombi bis zur frontalen Kollision mit dem Kleintransporter, ohne eine Reaktion auf das entgegenkommende Fahrzeug zu zeigen.

Bei der mittelschweren Kollision der beiden Fahrzeuge blieben beide Fahrzeugführer äußerlich unverletzt. Der 65-jährige Unfallverursacher wurde wegen seines körperlichen Zustands dennoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Der an den beiden fahrbereit gebliebenen Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt 5.500,- Euro.

