Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Großes Interesse am Polizeiberuf - weiterer Termin aufgrund hoher Nachfrage schon am Donnerstag dieser Woche

Trier (ots)

Für den vergangenen Donnerstag hatte der Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Trier, Polizeihauptkommissar Manuel Müller, am Polizeiberuf interessierte junge Menschen zu einer Beratungsveranstaltung ins Dienstgebäude der Polizeiinspektion Trier eingeladen.

Die 25 Teilnehmerplätze waren flugs ausgebucht, so dass für diejenigen, die nicht zum Zuge kamen, kurzfristig ein weiterer Termin angeboten wird.

Dieser findet bereits am kommenden Donnerstag, den 21. April, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, ebenfalls bei der Polizeiinspektion Trier, Kürenzer Straße 3, im ehemaligen Posthochhaus am Bahnhof in Trier statt.

Eine Online-Bewerbung für den Einstellungstermin im Oktober 2022 ist noch bis zum 30. April möglich!

Erneut werden Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bereichen des schutzpolizeilichen Streifendienstes und der Kriminalpolizei ihre tägliche Arbeit sowie die Möglichkeit zum Wechsel von "S zu K" vorstellen. Studierende der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, die zurzeit ihr berufspraktisches Studienmodul in Trier absolvieren, berichten - quasi aus erster Hand - über ihren Studienalltag an der Hochschule der Polizei auf dem Hahn und ihre praktischen Studienabschnitte bei den Polizeidienststellen vor Ort.

Das Beratungsangebot richtet sich an Oberstufenschülerinnen und-schüler sowie junge Menschen mit vergleichbarem Bildungsabschluss, wie Meister, Techniker, Fachwirte oder mit anderen qualifizierten Abschlüssen.

Informationen hierzu gibt es auf https://s.rlp.de/Qq0C8.

Da die Teilnahmezahl erneut begrenzt ist und nur noch wenige Plätze frei sind, ist eine schnelle vorherige Anmeldung an die Adresse PPTrier.Einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich.

Einstellungsberater Manuel Müller ist über die o.a. Email-Adresse oder telefonisch unter 0651/9779-1234 erreichbar.

Weitere Informationen unter www.polizei.rlp.de/karriere.

