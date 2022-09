Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf 37-Jährigen - die Polizei sucht Zeugen - Heiligenhaus - 2209151

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 29. September 2022, versuchte eine mehrköpfige Gruppe Jugendlicher einen 37-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Höseler Straße zu berauben. Der Velberter wurde durch mehrere Schläge verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:35 Uhr hielt sich ein 37-jähriger Velberter an der Bushaltestelle "Oberilp" an der Höseler Straße in Heiligenhaus auf, als er von einer circa fünfköpfigen Personengruppe um Zigaretten gebeten wurde. Der Velberter verweigerte die Herausgabe und wurde nach eigenen Angaben von mindestens einem Jugendlichen körperlich angegriffen und durch mehrere Schläge und Tritte verletzt.

Mit dem Eintreffen des Linienbusses 77 konnte der 37-Jährige weiteren Übergriffen entgehen und stieg in den Bus ein. Auch die Gruppe der Angreifer beabsichtigte zunächst, den Linienbus zu betreten, wurde jedoch durch einen Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe davon abgehalten. Die Jugendlichen flohen anschließend unerkannt in Richtung Selbeck.

Der 37-Jährige informierte die Polizei, die die Angreifer trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Geschädigte kann die Jugendlichen lediglich mit einem süd- oder osteuropäischen Erscheinungsbild beschreiben. Sie sollen zwischen 16-18 Jahre alt sein und einer der Angreifer soll mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Er soll zudem eine silberne Kette getragen haben.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines versuchten Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität der flüchtigen Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

