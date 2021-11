Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rentnerin bestohlen

Waltershausen / Gotha (ots)

Die Polizei Gotha bittet im nachfolgenden Fall um ihre Mithilfe. Eine ältere Dame aus Waltershausen, welche auf eine Gehhilfe angewiesen ist, kam gestern Mittag mit schweren Einkäufen an ihrer Wohnanschrift an und wurde hier von einer jungen Frau angesprochen. Diese bot der älteren Dame ihre Hilfe an und trug die Einkäufe in die Wohnung. Nachdem die junge Frau die Wohnung verlassen hatte, musste die Rentnerin feststellen, dass ihre Wohnungsschlüssel, welche sie zuvor an das Schlüsselbrett gehangen hatte, weg waren. Die Rentnerin berichtete zudem, dass die junge Frau in der Wohnung relativ aufdringlich wurde und auch ein Glas Wasser erbat. Sie schaute sich auch auffällig in der Wohnung um. Die Rentnerin beschrieb die Frau als jung, ca. 170cm groß mit osteuropäischem Aussehen. Sie sei zudem sehr auffällig stark geschminkt gewesen. Wer hat die junge Frau gesehen und kann Angaben zu deren Aufenthalt machen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Gotha und Waltershausen entgegen. Az. 271677/2021 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell