Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glasscheibe eingetreten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 44-Jähriger trat am Samstagabend um 18:20 Uhr mehrfach gegen eine Glasscheibe im Kunstmühlenweg. Polizeibeamte konnten den Mann noch am Tatort stellen. Der stark alkoholisierte Täter musste zur Unterbindung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen werden. An der Glasscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (ml)

