Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Senioren angefahren und abgehauen - Polizei sucht wichtige Zeugin!

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Senioren angefahren und abgehauen - Polizei sucht wichtige Zeugin!

Am vergangenen Freitag (4.3.22) ist ein 77-jähriger Fußgänger in der Bad Nauheimer Ludwigstraße von einem E-Scooter-Fahrer angefahren worden. Der ältere Mann kam zu Fall und verletzte sich dabei. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und türmte auf seinem Elektroroller. Spaziergänger hatten den am Boden zusammengesackten Mann kurz darauf bemerkt und Hilfe gerufen. Rettungskräfte brachten den ihn dann in ein Krankenhaus.

Gegen 12.55 Uhr war der Senior auf der Steinbrücke hinter der Commerzbank unterwegs gewesen. Der namentlich nicht bekannte Rollerfahrer soll im letzten Moment einer entgegenkommenden Frau mit Kinderwagen ausgewichen sein, wobei er gegen den Rücken des Geschädigten prallte, der wiederum stürzte.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Tel. 06031/6010. Gleiches gilt für die Frau mit Kinderwagen, deren Personalien den Ermittlern bislang nicht bekannt sind. Diese kommt als wichtige Zeugin in Betracht und wird daher dringend gebeten, sich auf der Friedberger Wache zu melden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell