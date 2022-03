Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Sparkassenfiliale randaliert + Hoher Schaden an Ostheimer Sportplatz + Wer vermisst sein Samsung-Handy?

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 08.03.2022

Karben: In Sparkassenfiliale randaliert

In der Nacht zu Dienstag randalierte ein 26-jähriger Mann aus Frankfurt im Vorraum eines Geldinstitutes in der Homburger Straße im Ortsteil Klein-Karben. Anwohner waren durch die Geräuschkulisse darauf aufmerksam geworden und hatten kurz vor 1 Uhr schließlich die Polizei verständigt.

Da die Ordnungshüter einen aktuellen Einbruch zunächst nicht ausschließen konnten, entsandte man mehrere Streifenwagen. Die Beamten trafen dort kurz darauf auf den Beschuldigten, der unter anderem zwei Glastüren aus der Verankerung gerissen und so mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht hatte.

Die Polizisten nahmen den Mann vor Ort fest und brachten ihn erst einmal zur Dienststelle. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgenommen. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Butzbach: Hoher Schaden an Ostheimer Sportplatz

Großen Schaden verursachten bislang Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Rasen des Ostheimer Sportplatzes, offensichtlich durch das Befahren mit einem oder mehreren Autos. Dabei wurde der Untergrund derart erheblich in Mitleidenschaft gezogen, dass die Instandsetzung mit hohen Kosten verbunden sein wird. Nun ermittelt die Polizei in Butzbach und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06033/70430. Wer hat in der Nacht von Samstag (5.3.) auf Sonntag (6.3.) entsprechende Beobachtungen im Bereich des Sportplatzes gemacht? Wo ist seither ein sehr stark verschmutzter PKW aufgefallen? Wer kann anderweitig Angaben zur Tat machen?

Friedberg: Wer vermisst sein Samsung-Handy?

Spaziergänger haben bereits am 1. März nahe des Spielplatzes in der Gebrüder-Lang-Straße ein Samsung Galaxy A20e mit auffälliger Handyhülle gefunden und bei der Polizei abgegeben. Das Smartphone besitzt eine transparente Schutzhülle mit glitzernder Rückseite. Wem das Mobiltelefon gehört, steht bislang nicht fest. Der oder die rechtmäßige Eigentümer(in) wird gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

