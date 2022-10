Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Molbergen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Geldbörsendiebstahl

Am Montag, 17. Oktober 2022, gegen 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse eines 77-jährigen Mannes. Dieser hatte sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Straße Alter Schützenplatz aufgehalten. Anschließend wurde Bargeld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell