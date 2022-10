Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Berufsinformation: Polizei sucht Nachwuchs!

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 25. Oktober 2022, um 18.00 Uhr, findet in der Scheune Leiber in Damme, Mühlenstraße 12A, eine Berufsinformationsveranstaltung statt. Unsere Einstellungsberaterinnen werden dort einen Vortrag halten sowie im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für den Beruf der Polizei interessieren und sich vielleicht auch schon für das kommende Einstellungsjahr 2023 bewerben möchten.

Es ist hierfür keine Anmeldung notwendig.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

