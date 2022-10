POL-HI: Mehrere Körperverletzungen auf dem Oktoberfest in Holle

Hildesheim (ots) - Freden (be) Am Samstag, 08.10.2022 gg. 10:50 Uhr kam es in der Bachstraße in Freden zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Verkehrsteilnehmer. Der 25jährige Unfallverursacher aus Alfeld befuhr die Mitteldorf Straße und wollte in die Bachstraße einbiegen. Hierbei übersah er die 63jährige, vorfahrtsberechtigte Unfallgegnerin aus Freden. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß. ...

