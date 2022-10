Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall mit Schweinetransport

Ein 36-jähriger Mann aus Ermke befuhr mit seinem LKW und Anhänger (Schweinetransport) die B 72 aus FR Emstek kommend in FR Cloppenburg. Zwischen den Abfahrten Emstek West und Höltinghausen/Industriezubringer kam der Zug aus bislang unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch geriet der Zug ins Schleudern, so dass sich der Anhänger aufschaukelte und auf die Seite kippte. Mehrere Schweine wurden eingeklemmt. Einige konnten aus dem Anhänger befreit werden. Die Zahl der verletzten Schweine ist derzeit nicht bekannt. Vor Ort mussten insgesamt fünf Schweine notgetötet werden. Die anderen wurden zum Schlachthof Böseler Goldschmaus transportiert. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Außerdem wurde die Leitplanke beschädigt und die Fahrbahn verschmutzt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

