Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Drahtseil an der Straße Schillwiese

Drei Jugendliche ermittelt

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 24.11. gegen 22.14 Uhr bemerkte ein Fußgänger ein gespanntes Seil und bewahrte so einen Autofahrer vor einem Schaden.(Wir berichteten)

Der junge Mann war an diesem Abend mit Freunden unterwegs gewesen. Vor der Rechtskurve in Richtung Schilldenkmal bemerkte er das Seil, das über die ganze Fahrbahnbreite der Straße Schillwiese gespannt war.

Das Drahtseil war links an einem Baustellenfahrzeug und rechts an einem Bauzaun in Brusthöhe befestigt worden.

Der junge Mann entfernte das Seil und bewahrte so einen Autofahrer, der gerade die Straße Schillwiese mit einem PKW befuhr, vor einem Schaden.

Ermittlungen des Verkehrskommissariats führte zu drei Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um zwei 15-jährige Jugendliche aus Wesel und einen 18-Jahre alten Jungen, ebenfalls aus Wesel. In ihren Vernehmungen gestanden alle drei die Tat. Sie hatten das Seil zuvor in einem Eimer gefunden, der dort an der Baustelle stand und waren dann auf die Idee gekommen, das Seil über die Straße zu spannen.

Das Trio erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell