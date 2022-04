Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seniorin bestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Einer 83jährigen Seniorin ist gestern zwischen 13.00 und 14.30 Uhr offensichtlich die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche gestohlen worden.

Die Bückeburgerin hatte zunächst ein Bankinstitut in der Innenstadt aufgesucht und anschließend in einem Supermarkt in der Kreuzbreite eingekauft. Wahrscheinlich wurde der Dame in dem Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, die am Einkaufswagen hing.

Der Frau wurden zwei EC-Karten, wichtige Ausweispapiere und Bargeld gestohlen.

Eine Kartensperrung bei ihrer Bank kam zu spät, der oder die Täter hatten bereits einen dreistelligen Eurobetrag an einem Bankautomaten in Bückeburg mit einer der entwendeten EC-Karten abgehoben.

