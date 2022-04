Hoya (ots) - (opp) Am kommenden Montag, 04.04.2022, starten die Mitarbeiter*innen des Polizeikommissariats Hoya ihre erste Verkehrssicherheitswoche (VSW) in diesem Jahr. An den Unfallschwerpunkten in den Samtgemeinden Grafschaft Hoya, Weser-Aue, Heemsen sowie Steimbke ist beabsichtigt, zu unterschiedlichen Tageszeiten die Unfallgefahr durch z.B. ...

mehr