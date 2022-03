Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ab in den Frühling? Aber SICHER! Verkehrssicherheitswoche des PK Hoya startet

Hoya (ots)

(opp) Am kommenden Montag, 04.04.2022, starten die Mitarbeiter*innen des Polizeikommissariats Hoya ihre erste Verkehrssicherheitswoche (VSW) in diesem Jahr. An den Unfallschwerpunkten in den Samtgemeinden Grafschaft Hoya, Weser-Aue, Heemsen sowie Steimbke ist beabsichtigt, zu unterschiedlichen Tageszeiten die Unfallgefahr durch z.B. Geschwindigkeitskontrollen nachhaltig zu reduzieren. Verstöße gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen gehören nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Aber auch Handyverstöße, Kontrollen im Schwerlastbereich, das Einhalten der Sozialvorschriften bei Berufskraftfahrern oder auch einfache Verstöße gegen die Gurtpflicht werden im Fokus der Polizeikontrollen stehen. Neben Sanktionierungen soll die Verkehrssicherheit auch durch eindringliche, verkehrserzieherische Gespräche erhöht werden. Hierbei werden die örtlich ansässigen Beamt*innen von der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, der Bereitschaftspolizei, als auch von Mitarbeiter*innen der kommunalen Verkehrsüberwachung des Landkreises Nienburg unterstützt. Auch der motorisierte Zweiradverkehr wird im Rahmen der VSW unter Beobachtung stehen. Aufgrund schwerer Verkehrsunfälle z.B. jüngst auf der K 136 in Duddenhausen oder der L 331 im Bereich der "Schierholzer Kurven" in Hilgermissen werden unter Einsatz verschiedener Techniken und Maßnahmen entsprechende Kontrollen erfolgen. Zum Verständnis der polizeilichen Maßnahmen wird den Verkehrsteilnehmer*innen zur Information Präventionsmaterial in Form von Flyern oder Aufklebern ausgehändigt. Ziel der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit ist nicht ausschließlich das Verhängen von Bußgeldern, sondern vielmehr die Sensibilisierung durch aufklärende Gespräche im Vorfeld, so Polizeioberkommissar Thomas Oppermann vom Polizeikommissariat Hoya. Für die Notwendigkeit solcher Kontrollmaßnahmen werden unter anderem die Ergebnisse der vergangenen Verkehrssicherheitswochen herangezogen, die deren Dringlichkeit an den entsprechenden Unfallschwerpunkten unterstreichen. Weiterhin werden, wie immer bei den Verkehrssicherheitswochen, mobile Kontrollen von Verkehrsteilnehmer*innen hinsichtlich der Alkohol-/Drogenbeeinflussung durchgeführt, da dessen missbräuchlicher Konsum ebenfalls zu den Hauptunfallursachen zählt. In Zeiten zunehmender Verkehrsdichte sind auch Fahrradfahrer*innen häufiger in Verkehrsunfälle einbezogen, nicht selten mit tragischem Ausgang. Hier gilt es bei entsprechenden Kontakten den Fahrradfahrer*innen das Tragen eines Helmes und Leuchtwesten zu empfehlen. Damit sich die Bürger*innen ein Bild der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit machen können, werden die größeren Kontrollen sowohl in der tagesaktuellen Presse als auch in den sozialen Netzwerken begleitet. Auf Facebook und Twitter werden die Polizeibeamt*innen unter "polizei nienburg/schaumburg" über ihre durchgeführten Maßnahmen mit Postings aktuell berichten und erhoffen sich hierbei von den jüngeren Followern gesteigertes Interesse an der Polizeiarbeit. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt nach Abschluss der Verkehrssicherheitswoche.

