Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Einbruch in ein Wohnhaus

Werl (ots)

In der Zeit von Freitag, 02.12.2022 - 15.30 Uhr bis 02.12.2022 - 16.55 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Breite Straße ein. Zugang verschafften sie sich über die Nordseite des Gebäudes. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten darüber in die Wohnräume. Es wurden alle Zimmer aufgesucht und Schränke durchwühlt. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden die Täter offensichtlich auch fündig. Mit Bargeld und Schmuck als Beute traten sie die Flucht an. Wer in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich festgestellt hat oder sonst Angaben zum Tatgeschehen machen kann, möge sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 in Verbindung setzen. (AG)

