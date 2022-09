Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-West (ots)

Unbekannte haben zwischen Freitag (02.09.2022) und Montag (05.09.2022) in der Straße Innerer Nordbahnhof ein Auto und in der Reinsburgstraße einen Roller erbeutet. Die Diebe stahlen zwischen Freitag, 10.00 Uhr und Samstag, 12.00 Uhr einen grünen Skoda Citigo, der an der Straße Innerer Nordbahnhof abgestellt war. Das Fahrzeug hatte das Kennzeichen S-VM 71. Am Montagabend stahlen Unbekannte, zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr, einen weißen Piaggio-Roller mit dem Kennzeichen S-L 2324, der im Bereich der Haltestelle Marien-/Silberburgstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Autodiebstahls unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße und bezüglich des Rollerdiebstahls unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell