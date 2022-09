Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (05.09.2022) am Wiener Platz einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Passant entdeckte den aufgebrochenen Automaten kurz vor 10.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Den Ermittlungen zufolge brachen die Diebe den Automaten gegen 03.15 Uhr auf und stahlen den Banknotenleser sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711899903800 mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell