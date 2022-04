Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ermittelt nach Unfallflucht auf der Hiller Straße

Hille (ots)

Wegen einer Unfallflucht mit einer verletzten Jugendlichen (14) bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu einer bisher unbekannten Autofahrerin.

Den Erkenntnissen nach hatte die 14-jährige Hillerin am Mittwochabend gegen 18 Uhr mit einem E-Scooter den Gehweg entlang der Hiller Straße in Fahrtrichtung Eickhorst befahren, als ihr im Bereich der Baustelle auf dem Gehweg ein grauer Kleinwagen entgegenkam. Dessen Fahrzeugführerin hatte offenbar mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Hille versucht, die Baustelle durch regelwidrige Nutzung des Gehwegs zu umgehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Jugendliche mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug dem nahenden Pkw aus und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sie sich. Die Autofahrerin hingegen hielt nicht an und setzte ihre Fahrt auf dem Gehweg nach Hille hin fort.

Den Beamten gegenüber konnte die Teenagerin die flüchtige Fahrerin in einem Alter von 20 und 30 Jahren beschreiben. Zudem soll die Unbekannte ein rotes Oberteil getragen haben. Hinweise bitte an die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660.

