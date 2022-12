Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lippstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Barbarossastraße / Graf-Adolf-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 46 Jahre alter Mann aus Lippstadt befuhr mit einem Pkw der Marke VW Polo die Graf-Adolf-Straße in Richtung Barbarossastraße. An der Kreuzung beabsichtigte er nach rechts auf die Barbarossastraße abzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver missachtete er die Vorfahrt einer 10jährigen Radfahrerin aus Lippstadt. Die Radfahrerin fuhr auf dem südöstlichen Fahrradschutzstreifen der Barbarossastraße in Richtung Beckumer Straße. Da die Barbarossastraße für beide Fahrtrichtungen jeweils mit einem Fahrradschutzstreifen ausgestattet ist, benutze die junge Dame den Radweg auf der falschen Seite. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin zog sich bei dem Unfallgeschehen leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt wurden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstanden leichte Schäden. (AG)

