POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 20.11.2022

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Einbrecher wird ertappt und flüchtet - Mühlheim am Main (jm) Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter, der am Donnerstagmorgen bei Einbruchsversuchen in zwei Wohnhäuser in der Bürgermeister-Beheim-Straße (30er-Hausnummern) von den Anwohnern ertappt wurde. Der etwa 20 Jahre ...

mehr