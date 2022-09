BPOL NRW: Größtenteils friedliches Revierderby - Bundespolizei informiert über Abreisephase

Dortmund - Gelsenkirchen - Castrop-Rauxel (ots) - Während der Anreisephase am heutigen Samstag (17. September) stellten Bundespolizisten im gesamten Zuständigkeitsbereich wenige Straftaten fest. Bereits in der Anreisephase in Richtung Dortmund stellten Bundespolizisten am Bahnhof in Castrop-Rauxel einen ...

mehr