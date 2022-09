BPOL NRW: Bundespolizei bietet 29-Jährigen Hilfe an und wird attackiert - Alarmierte Rettungskräfte angegriffen

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 21. Juni 2022 in einem Schnellzug im Hauptbahnhof Essen eine Geldbörse entwendet haben soll. Gegen 17:45 Uhr wurde eine 78-jähriger Essenerin bei der Bundespolizei in Essen vorstellig und meldete den Verlust ihrer Geldbörse. Die Deutsche hatte gegen ...

mehr