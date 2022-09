BPOL NRW: 41-Jähriger mit Messer am Gürtel - Bundespolizisten klären weiteren Diebstahl auf

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Heute Morgen (16. September) hielten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, der an seinem Gürtel ein Einhandmesser trug, an. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 41-Jährige zuvor in Essen Gegenstände aus einem Auto entwendet hatte.

Nachdem Bundespolizisten gestern einen Diebstahl aufklären konnten ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5322359), zeigte sich abermals deren richtiger Riecher. Gegen 6:45 Uhr bestreiften Einsatzkräfte den Hauptbahnhof Dortmund. Dort fiel ihnen ein Mann auf, der an seinem Gürtel, für jedermann sichtbar, ein verbotenes Einhandmesser trug. Die Beamten hielten den Essener an und kontrollierten ihn. Das Messer stellten sie zuvor sicher. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, begleitete er die Polizisten zur Wache. Dort erkannten die Beamten, dass der 41-Jährige ein Portemonnaie in der Gesäßtasche hatte. Die Bundespolizisten nahmen dieses in Augenschein und fanden mehrere Dokumente einer anderen Person auf. Der polizeilich bestens bekannte Essener konnte den Beamten keinen plausiblen Grund für den Besitz einer Brieftasche einer anderen Person geben, weswegen die Beamten auch den Rucksack des Mannes durchsuchten. Dort fanden sie Fahrzeugpapiere, die auf den rechtmäßigen Besitzer des Portemonnaies ausgestellt waren. Die Beamten ermittelten, dass diese am Abend zuvor aus einem Auto in Essen gestohlen worden sind.

Der Geschädigte, aus dessen Auto die Gegenstände entwendet worden sind, wird noch am heutigen Tage sein Eigentum zurückerhalten. Gegen den 41-Jährigen leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Diebstahls mit Waffen, sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

