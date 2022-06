POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall Fahrbahnsperrung; Einsatzkräfte vor Ort; Pressemeldung Nr.1

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gleich mehrere Zeugen wurden am frühen Dienstagnachmittag auf einen älteren Mann aufmerksam, der auf einem gut einsehbaren Gartengrundstück in der Kirchenstraße an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der über 80-Jährige soll gegen 13 Uhr, während Passanten an ihm ...

mehr