Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rühen-Langenstraße-Heddinghausen - Einbrecher unterwegs

Rüthen (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Steinpfad ein. Die Scheibe einer Terrassentür wurde eingeschlagen und die Täter gelangten in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie deliktstypisch Schränke und Kommoden. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie offensichtlich auch fündig. Mit Schmuckstücken, Goldmünzen und Bargeld als Beute entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Auch ein Wohnhaus im Rüthener Weg wurde von den Tätern angegangen. Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.00 Uhr, hebelten sie hier die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Auch hier wurden Schränke und Behältnisse geöffnet. Mit Bargeld als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Wer sachdienliche Hinweise in einem der beiden oder in beiden Fällen machen kann, möge sich mit der Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell