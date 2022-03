Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zusammenstoß im Einmündungsbereich - Mutter und Kind leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen verletzten sich eine 42-Jährige und ihr 7-jähriger Sohn. Die beiden leicht Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Die 42-jährige Castroperin fuhr um 08.05 Uhr mit dem Auto auf der Lambertstraße in Richtung Freiheitstraße. Der 7-Jährige befand sich ebenfalls im Auto. An der dortigen Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 43-Jährigen aus Waltrop. Dieser war zum Unfallzeitpunkt auf der Freiheitstraße in Richtung Lambertstraße unterwegs. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 4.500 Euro.

