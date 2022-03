Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mutmaßliche Einbrecher in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zwei Tatverdächtige in den Gärten der Wohnhäuser "Auf dem Acker" fest, nachdem ein Anwohner zwei verdächtige Personen im Garten des Nachbarn entdeckt hatte. Der Zeuge informierte unmittelbar die Polizei. Bei Erblicken der Polizeibeamten rannten die zwei Unbekannten sofort durch die angrenzenden Gärten davon. Die Beamten holten sie jedoch schnell ein und nahmen sie fest. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Hebelmarken am bereits aufgebrochenen Gartentor und auch an der Terrassentür zu sehen. Zudem fanden die Polizisten einen Schraubendreher im Garten auf, der als Beweismittel sichergestellt wurde. Die 23-jährige Frau und der bislang noch unbekannte Mann wurden noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzen die beiden in U-Haft. Die Ermittlungen dauern weiter an.

