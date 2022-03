Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche nehmen 13-Jährigen die Sneaker ab

Recklinghausen (ots)

Am Europaplatz hat es am frühen Sonntagabend einen Straßenraub gegeben. Opfer wurde ein 13-jähriger Junge aus Recklinghausen. Er hatte gegen 18.30 Uhr einen Freund zum Busbahnhof begleitet und wollte sich dann - als der Freund weg war - noch etwas am Kiosk kaufen. Dabei wurde er plötzlich von mehreren Jugendlichen bedrängt. Von mindestens einem Jugendlichen wurde er dann gegen eine Wand gedrückt. Die Gruppe nahm dem Jungen Bargeld und dessen Sneaker (graue Nike Air) ab, die der 13-Jährige vorher an den Füßen hatte. Anschließend rannten die acht bis neun Jugendlichen davon, ein Teil der Gruppe soll in das Bahnhofsgebäude geflüchtet sein, ein anderer Teil Richtung Innenstadt. Der "Haupttäter" wurde wie folgt beschrieben: etwa 17 bis 19 Jahre alt, ca. 1,65m groß, schwarze Haare, grauer Jogginganzug (Nike), schwarze Sporthandschuhe (Nike), weiße Sneaker (Nike Air Force 1). Der 13-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Raub mitbekommen haben und/oder Hinweise auf die tatsverdächtigen Jugendlichen geben können. Das zuständige Kommissariat ist unter Tel. 0800/2361 111 zu erreichen.

