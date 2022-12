Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - versuchter Einbruch

Lustadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter in ein Computergeschäft in der Neugasse in Lustadt einzubrechen. Eine Anwohnerin wurde aufgrund der Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam und sprach diese an. Diese flüchteten unmittelbar und hinterließen ein beschädigtes Fenster. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

