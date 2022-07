Polizei Braunschweig

POL-BS: Gelbes Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rautheim

19.07.2022, 12 - 12.10 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz.

Am Dienstagmittag parkte ein 33-jähriger Braunschweiger seinen dunkelblauen VW Golf in einer der Parkboxen auf dem Edeka-Parkplatz der Margarete-Steiff-Straße. Als er zehn Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Heckstoßfängerkante fest.

Innerhalb des Schadensbildes haftete gelbe Fremdfarbe, die vom unfallverursachenden Fahrzeug stammte. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum gelben Flucht-Fahrzeug geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Braunschweig unter 0531/4763935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell