Polizei Braunschweig

POL-BS: Wasserschaden löst Polizeieinsatz aus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schwarzer Berg

20.07.2022, 0.31 bis 04.20 Uhr

Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

In der Nacht zu Mittwoch meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen Wasserschaden. In der darüber liegenden Wohnung befand sich eine 40-jährige Person, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Das laufende Wasser konnte über den Hauptwasseranschluss des gesamten Gebäudes abgestellt und somit eine Ausweitung des Wasserschadens verhindert werden.

Da eine Kontaktaufnahme zu dem Wohnungsinhaber auf Grund seiner Verfassung nicht möglich war und eine Gefährdung für ihn oder Unbeteiligte nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden durch die Polizei Spezialkräfte hinzugezogen.

Diese betraten gegen 03.30 Uhr die Wohnung des Mannes, der anschließend in ein Psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden konnte.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, es liegen auch keine Hinweise auf strafbare Handlungen vor.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell