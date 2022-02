Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer/in fährt 8-Jährigem über den Fuß - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Nach einer Unfallflucht an der Kreuzung Myllendonker Straße/ Webershütte/ Weiersweg am Mittwochmorgen, 16.02.2022, sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Autos.

Ein 8-jähriger Junge wartete gegen 07:45 Uhr an der rot zeigenden Fußgängerampel im Bereich der Kreuzung. Als die Ampel auf grün wechselte, betrat er die Fahrbahn. In diesem Moment kam von links aus Fahrtrichtung Hülserbleck ein weißes Auto und fuhr dem 8-Jährigen über den rechten Fuß. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt anschließend, ohne stehen zu bleiben, in Richtung An den Hüren fort. Der 8-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer bzw. der Fahrerin und / oder dem Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161-290. (jl)

