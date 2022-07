POL-BS: Polizeieinsatz zum ersten Heimspiel der aktuellen Fußballsaison

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Eiderstraße / Emsstraße, 15.07.2022, 00:23 - 01:24 Uhr Unbekannte entzünden mehrere Wertstofftonnen im Bereich Emsstraße In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es kurz nacheinander drei Meldungen von brennenden Wertstofftonnen. Einer dieser Tonnen konnte durch die hinzugerufene Polizei in Zusammenarbeit mit einem Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. So ...

