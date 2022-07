Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendiebstahl führt zu Untersuchungshaft

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

14.07.2022, 13 Uhr

Die Polizei hat zwei überregional tätige Männer festgenommen und ermittelt wegen des Verdachts auf gewerblichen Ladendiebstahls mit Waffen.

Am Donnerstagmittag entdeckten Mitarbeiter eines Warenhauses, wie zwei Männer diverse Bekleidungsstücke aus den Auslagen nahmen, in ihrer mitgeführten Tasche verstauten und anschließend das Geschäft verließen, ohne die die Ware zu bezahlen.

Die Mitarbeiter folgten den Männern und informierten die Polizei über ihre Beobachtungen. Die beiden Männer nutzten die Zeit bis zum Eintreffen der Polizei und deponierten das Diebesgut in einem geparkten Pkw.

Die Polizeibeamten konnten an Hand der Personenbeschreibung die 22- und 44-jährigen Männer in unmittelbarer Nähe antreffen und nahmen sie zunächst mit zur Polizeidienststelle. Der Ältere von ihnen hatte eine Tragetasche bei sich, die augenscheinlich zur Begehung von Ladendiebstählen derart präpariert war, dass eine Warensicherungsanlage in den Geschäften nicht auslöst. Der Jüngere trug ein Messer und einen Fahrzeugschlüssel bei sich.

Da die Polizeibeamten die Hinweise erhalten hatten, dass durch die beiden Personen zwischenzeitlich Gegenstände in einem Fahrzeug verstaut worden waren, durchsuchten sie den Wagen zum aufgefunden Fahrzeugschlüssel.

In dem Pkw fanden die Beamten die beschriebenen Kleidungsstücke, bei deren Diebstahl sie beobachtet worden waren, sowie weitere Kosmetikartikel und Schuhe aus anderen Geschäften. Teilweise waren hier noch Warensicherungen angebracht. Einen Eigentumsnachweis konnten die beiden Männer hierfür nicht erbringen.

Das aufgefundene und durch die Polizei sichergestellte Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Weil die beiden beschuldigten Personen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, dafür aber schon überregional im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten aufgefallen waren, stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Amtsgericht einen Haftantrag. Am Freitag wurden die beiden Männer beim zuständigen Amtsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer erließ.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell