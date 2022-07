LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Gera (ots) - Gera: Eine im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Christian-Schmidt-Straße abgestellte Simson geriet offenbar ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 17.07.2022 zum 19.07.2022 verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus und stahlen die Simson. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

