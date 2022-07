LPI-G: Scheibe eingeschlagen

Altenburg (ots) - Altenburg: Insgesamt vier Fahrzeuge beschädigte ein bislang unbekannter Täter am 23.07.2022 im Zeitraum von 02:30 - 03:00 Uhr im Bereich der Lindenaustraße und Haeckelstraße. Dabei verursachte er jeweils Schaden an den Außenspiegel bzw. bei einem Fahrzeug an der Seitenscheibe. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise zu dem Täter unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr