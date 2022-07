Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 23.07.2022 kontrollierten Polizeibeamte in der Ortsdurchfahrt Mockern in der Zeit von 08:30-14:00 Uhr die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Dabei wurden bei erlaubten 50 km/h insgesamt 167 Verstöße registriert. 130 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld und 37 Fahrer mit einem Bußgeld rechnen. Vier Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot. Schnellster war ein Pkw VW mit 93 km/h.

