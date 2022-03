Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Linienbus und Pkw bei Elmshagen: Beide Fahrer verletzt

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel): Zum Zusammenstoß eines Linienbusses und eines Pkw kam es am heutigen Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr bei Schauenburg-Elmshagen im Landkreis Kassel. Dabei zog sich der aus Niedenstein stammende 29 Jahre alte Pkw-Fahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Fahrer des Linienbusses zog sich leichte Verletzungen zu. Die zwei Fahrgäste in dem Bus blieben unverletzt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, war der Linienbus von Elmshagen kommend auf der Kreisstraße 26 unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 25 bog der Bus nach rechts in Richtung Breitenbach ab. Dabei soll er nach ersten Erkenntnissen offenbar in zu großem Bogen abgebogen und ein Stück weit in den Gegenverkehr geraten sein. Der 29-Jährige fuhr zu dieser Zeit mit einem Audi auf der K 25 von Breitenbach kommend in Richtung Niedenstein. Er versuchte offenbar noch dem beim Abbiegen in seine Fahrspur ragenden Bus nach rechts auszuweichen, touchierte dabei jedoch seitlich ein Verkehrsschild und stieß letztlich mit dem Linienbus zusammen. Bei dem Zusammenstoß war an dem Pkw ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro entstanden. Am Linienbus war ein erheblicher Frontschaden entstanden. Diesen Schaden beziffern die eingesetzten Beamten auf ca. 10.000 Euro.

